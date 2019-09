I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla sesta giornata. Ecco la nostra TOP 11 di scommesse, più riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it vi presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso del turno infrasettimanale che hanno riscosso un buon successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti. Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per queta giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

Non è affatto facile consigliare giocatori del Milan visto il momento negativo dal punto di vista dei risultati che sta attraversando la squadra di Marco Giampaolo. Ma noi siamo milanisti fiduciosi, e proviamo sempre a guardare il bicchiere mezzo pieno.

KRZYSZTOF PIATEK – Gli errori contro il Torino vanno necesariamente riscattati. E non c’è momento migliore che farlo con la spinta del pubblico di casa durante Milan-Fiorentina. Il terminale offensivo rossonero si è dato molto da fare contro i Granata, svariando su tutto il fronte e creando occasioni. Siamo certi che contro i viola farà ancora meglio, ma stavolta dovrà portare la squadra alla vittoria.

GIANLUIGI DONNARUMMA – Situazione simile a quella di Piatek. Gigio è stato fenomenale in questo inizio di stagione, ma ha sbagliato contro il Toro regalando dei gol (soprattutto il primo) certamente evitabili per un portiere del suo calibro. Davanti ai propri tifosi, avrà carica e concentrazione giusta per rialzare la saracinesca.

FRANCK KESSIE – Anche lui ha qualcosa da farsi perdonare, dopo quel gol clamorosamente divorato nel finale di Torino. La sua forza fisica potrebbe essere decisiva domani sera, e chissà che ritorni al gol. Andarci vicino non basta: è anche tempo di segnare, Franck.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare, dopo il grande successo riscosso nelle giornate precedenti in cui molti dei nostri consigli hanno giocato una grande partita e portato importanti bonus.

Modulo 3-4-3: Musso; L.Pellegrini, Ferrari, Gosens; Hernani, Lulic, Soriano, Verdi; Lasagna, Falco, Inglese.

Altri consigli: Audero, Kulusevski, Ansaldi, Simeone, Berardi.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta l’improbabile.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.