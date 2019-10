, GiNel pre-partita di Genoa-Milan sono arrivate le dichiarazioni di Frederic Massara. Il direttore sportivo rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN.

Frederic Massara nel pre-partita di Genoa-Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il direttore sportivo rossonero ha parlato del momento negativo della squadra, della sfida di oggi e del ritorno di Jack Bonaventura.

Queste le parole sul momento estreamente negativo che sta attraversando il Milan di Marco Giampaolo: “Sono settimane difficili, bisogna compattarsi”. I rossoneri arrivano da tre sconfitte consecutive in questo inizio di stagione, e hanno assoluta necessità di tornare a vincere.

Sulle difficoltà del Luigi Ferraris contro il Genoa: “Sappiamo che questo è un campo delicato, speriamo di invertire la tendenza. Pretendiamo una prestazione che porti al risultato per una classifica più consona”.

Stasera Giacomo Bonaventura tornerà in campo da titolare. Dopo i minuti concessi a partita in corso in Torino-Milan, Giampaolo gli dà una chance dal primo minuto. Massara manda un messaggio a Jack: “Felici di riabbracciare Bonaventura, siamo convinti di uscire insieme da questa situazione”.

