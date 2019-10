Milan: nonostante la vittoria a Genova, la pozione di Marco Giampaolo non è ancora sicura al 100%. Lo riferisce Gianluca Di Marzio:

Milan, la posizione di Marco Giampaolo non è ancora definita: lo rivela Gianluca Di Marzio negli studi di SkySport. Come riferisce il collega, malgrado il successo di ieri, la società farà comunque delle valutazioni a 360° su questo avvio di stagione.

Probabile che si un confronto tra le parti, per capire cosa non ha funzionato in queste prime giornate di campionato. Che servisse tempo per vedere la vera squadra di Marco Giampaolo, non vi erano dubbi. Ma il problema è che si è registrata addirittura un’involuzione col passar del tempo.

Dagli sprazzi del bel gioco di quest’estate, all’anemia totale intravista alle prime giornate malgrado un calendario ampiamente favorevole. E quando c’è stato un segnale di fiducia, vedi Torino, è seguito il disastro di San Siro contro la Fiorentina.

Ieri il Milan ha vinto, il che era davvero l’unica cosa che contava. Ma adesso, forte anche della sosta, la squadra dovrà riordinare idee ed energie. Difficile che adesso ci sia un clamoroso ribaltone in panchina, ma la posizione di Giampaolo non resta comunque non sicura al 100%.

Serviranno ulteriori esami prima della sospiro di sollievo. Ma soprattutto conteranno i risultati, quelli obbligatorio a partire da un modesto Lecce il casa al rientro e la trasferta di Roma contro i giallorossi subito dopo.

