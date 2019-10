Il Gruppo A2A, tramite la controllata A2A Energia, scende in campo assieme a AC Milan e FC Internazionale Milano e diventa “Official Energy Partner” delle due squadre meneghine.

La partnership è stata formalizzata oggi a Milano nella sede di Corso Porta Vittoria, alla presenza di Valerio Camerano, Amministratore Delegato del Gruppo A2A, Paolo Scaroni Presidente AC Milan e Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

Lo spirito di squadra, la passione e l’energia sono i valori che A2A condivide con Milan e Inter. I valori di professionalità, eccellenza e attenzione al territorio comuni alle tre storiche società che hanno ottenuto importanti successi e sempre alla ricerca di nuove sfide, sono alla base di questa prestigiosa partnership. Un accordo che pone un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente proprio sotto l’aspetto delle performance energetiche.

“Siamo particolarmente orgogliosi del nostro essere ‘Official Energy Partner’ di due società che, come il Gruppo A2A, hanno oltre 100 anni di storia, sono legate al nostro territorio ma apprezzate in tutto il Paese – ha dichiarato Valerio Camerano, Amministratore Delegato del Gruppo – La passione e le performance sono ciò che vogliamo condividere con Inter e Milan: in A2A Energia troveranno un partner unico e affidabile che metterà a disposizione la grande esperienza nel mondo dell’energia e dell’efficienza, con la vocazione all’innovazione che da sempre caratterizzano l’operato del Gruppo A2A”.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione – ha dichiarato il Presidente di AC Milan Paolo Scaroni -. Il Milan e A2A sono accomunate da una forte ambizione e da una realtà in costante evoluzione, questo accordo è frutto della nostra cultura aziendale, promotrice di un progresso sociale che si basa anche sul benessere della comunità in cui operiamo. Ci auguriamo che questa partnership segni l’inizio di un costante percorso di crescita da vivere insieme”.

“Con grande piacere annunciamo oggi questa partnership che consolida il legame del Club con la Città di Milano – ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano-. Il campo energetico è per natura un campo fatto di innovazione, uno dei valori chiave dell’Inter che i nostri partner condividono. Siamo certi che questa nuova partnership mostrerà la propria forza trasversale e ci aiuterà a raggiungere importanti obiettivi”.

Fonte: acmilan.com