La Nazionale indosserà una maglia speciale, con un colore di fondo molto diverso dal classico azzurro, contro la Grecia.

Sabato 12 ottobre l’Italia scenderà in campo contro la Grecia per una partita molto importante, valida per le qualificazioni al campionato europeo 2020.

Una vittoria degli azzurri sugli ellenici permetterebbe la qualificazione aritmetica alla fase finale della competizione, che prenderà il via a giugno prossimo e per la prima volta si disputerà in maniera ‘itinerante’, ovvero in diverse capitali europee.

Nella gara dell’Olimpico la Nazionale italiana indosserà una maglia molto particolare, con una colorazione diversa dal solito: si tratta della terza casacca da gioco creata dalla Puma.

Una maglia verde con colletto e maniche blu, una sorta di richiamo al Rinascimento, il periodo storico più florido di sempre in Italia per quanto riguarda lo sviluppo delle arti e delle genialità.

In una nota la Federcalcio spiega che “la maglia si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri”.

Non è la prima volta che l’Italia si veste di verde: 65 anni fa gli azzurri batterono in amichevole l’Argentina con una maglia molto simile, che fu poi utilizzata per anni dalle selezioni giovanili come una sorta di inno alla giovane Italia.

