Il precedente di Gigi Simoni ricalca quello che sta accadendo a Marco Giampaolo: il tecnico del Milan rischia l’esonero dopo una vittoria.

Strano ma vero: l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan rischia di interrompersi dopo soltanto tre mesi dal suo approdo.

Il tecnico abruzzese, proveniente dalla Sampdoria e scelto personalmente da Paolo Maldini, sembra non aver trovato il giusto feeling con l’ambiente milanista e sta faticando ad ottenere i risultati che avrebbero portato il Milan verso le zone alte della classifica.

La cosa ancora più paradossale è che l’esonero potrebbe arrivare dopo un successo in campionato: il 2-1 ottenuto sul campo del Genoa grazie alle reti di Theo Hernandez e Kessie, abili a ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Schöne.

Giampaolo verso l’esonero: c’è un precedente simile in città

Non è bastato dunque il successo di Marassi per salvare la panchina: un destino identico a quello di Luigi Simoni, noto allenatore che guidò l’Inter di fenomeni come Ronaldo, Zamorano e Djorkaeff alla fine degli anni ’90, vincendo anche una Coppa Uefa.

Simoni, allenatore come Giampaolo abile a farsi le ossa in provincia, non ebbe un gran feeling con il patron interista Massimo Moratti, che nell’autunno del 1998 decise di allontanarlo dalla panchina proprio dopo una vittoria sofferta.

Il 29 novembre l’Inter ospitava la neopromossa Salernitana: i campani partirono forte a San Siro, andando in vantaggio con il giovane Di Michele. Bravi e orgogliosi però i nerazzurri a ribaltare il match con le reti di Simeone e Zanetti, regalando tre punti pesanti alla squadra di Simoni.

L’allenatore di Crevalcore, che purtroppo di recente ha avuto seri problemi di salute, fu comunque esonerato da Moratti, che non gradì la gestione tecnica dell’Inter e preferì chiamare al suo posto Mircea Lucescu.

Qualcosa di molto simile sta dunque accadendo a Giampaolo, anche se con effetti più immediati: se Simoni nella stagione precedente aveva comunque già allenato, con ottimi risultati, l’Inter, l’attuale tecnico del Milan vanta soltanto sette gare ufficiali sulla panchina rossonera.

