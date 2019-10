Il Milan punta al nuovo allenatore: sembra che Pioli, ex Inter, possa essere la prima alternativa se non andasse in porto Spalletti.

Sembra che i prossimi saranno decisamente giorni caldi per il futuro della panchina del Milan, con possibili cambiamenti importanti in vista.

Non è bastato a Marco Giampaolo battere il Genoa in rimonta sabato scorso: la dirigenza di via Aldo Rossi sta comunque valutando un possibile cambio immediato, per evitare di mandare a rotoli l’ennesima stagione.

Secondo le ultime news di Sky Sport Luciano Spalletti dovrebbe essere il nome principale sulla lista dei possibili allenatori; ma l’ex interista al momento non è la sola pista che il Milan starebbe battendo, viste le ampie valutazioni in linea generale.

L’alternativa principale a Spalletti sarebbe un’altra vecchia conoscenza nerazzurra: Stefano Pioli, allenatore nativo di Parma, classe ’65, attualmente fermo dopo l’ultima esperienza con la Fiorentina terminata bruscamente nella scorsa primavera.

Pioli diventerebbe un nome molto caldo qualora il Milan non riuscisse a chiudere in tempi brevi per l’ingaggio di Spalletti, che deve trovare un accordo con l’Inter per interrompere anzitempo il contratto attuale, valido fino al giugno 2021.

L’allenatore emiliano ha un grande bagaglio d’esperienza: la sua prima panchina risale al 2003-2004, quando guidò la Salernitana dopo aver lavorato nei vivai di Chievo e Bologna. Una pista dunque da non sottovalutare, anche se c’è l’interesse della Sampdoria in caso di esonero di Di Francesco.

