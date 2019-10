News Milan: è circolata anche l’ipotesi Gennaro Gattuso per sostituire Marco Giampaolo. Tuttavia, non risultano al momento contatti diretti per il ritorno di Rino.

Tra i tifosi del Milan c’è qualcuno che chiede il ritorno di Gennaro Gattuso, visto che Marco Giampaolo sta deludendo e rischia l’esonero. L’allenatore calabrese è rimasto libero dopo la risoluzione del contratto con il club rossonero al termine della passata stagione.

Nonostante gli accostamenti alle panchine di Genoa e Sampdoria, sembra che Rino stia aspettando un progetto più convincente per tornare a guidare una squadra. Già in passato ha allenato in contesti non facili e dunque non vuole sbagliare la sua prossima scelta. Nel frattempo sta continuando a guardare partite e a studiare per migliorare.

Secondo Sky Sport, la possibilità di rivederlo al Milan è poco concreta al momento. Infatti, non risultano contatti recenti tra Gattuso e la dirigenza. La prima scelta per l’eventuale sostituzione di Giampaolo è Luciano Spalletti, però sotto contratto con l’Inter e da convincere sia con argomenti economici che progettuali. La società vorrebbe cambiare, però non intende affidarsi a un traghettatore. Va fatta una scelta importante.

Francamente l’ipotesi Gattuso ci è sempre sembrata improbabile, considerando che lui è andato via per motivi abbastanza chiari. Più volte ha dichiarato che alla squadra servivano alcuni elementi di esperienza per fare un salto di qualità, ma abbiamo visto che anche nell’ultima finestra estiva del calciomercato sono arrivati rinforzi giovani. Sarebbe sorprendente rivederlo a Milanello mercoledì, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti.

