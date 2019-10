Milan, esonerato Marco Giampaolo: il club ha già comunicato la decisione al tecnico. Al suo posto arriverà Stefano Pioli. Le ultimissime.

Milan, Marco Giampaolo dice addio. Come infatti riferisce Gianluca Di Marzio, il club ha già comunicato l’esonero al tecnico abruzzese e le parti si vedranno quest’oggi per definire il divorzio. L’allenatore, precisamente, è stato avvisato del ribaltone già nella serata di ieri nella sua casa a Gallarate.

Al suo posto arriva Stefano Pioli. L’ex Fiorentina, a causa del mancato accordo tra Luciano Spalletti e l’Inter per la risoluzione contrattuale, si è di fatto ritrovato la strada spianata. Una trattativa in realtà non più ripartita dopo i colloqui di ieri, e dunque ormai non ci sono più margini di ripresa.

Il presidente Steven Zhang e Spalletti non hanno voluto fare un passo indietro. Nemmeno lo stesso tecnico toscano, che nel frattempo – conferma il collega – aveva già trovato l’accordo col Milan per un contratto biennale con ingaggio da 5 milioni di euro netti.

La questione di principio e la posta in palio sono state più forte di qualsiasi altra cosa. E così la situazione si è arenata, servendo un assist perfetto a Pioli che diventerà il nuovo allenatore del Milan nelle prossime ore.

Il Milan di Pioli: sarà 4-3-3 con Suso fulcro