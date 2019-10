In corso un meeting decisivo tra Stefano Pioli e il Milan: non presente però l’allenatore, che attende notizie positive dagli agenti.

Stefano Pioli pronto a dire sì al Milan: il tecnico parmense è la prima scelta della dirigenza rossonera per cercare di migliorare la situazione della squadra.

Al posto di Marco Giampaolo, ormai al passo d’addio, arriverà dunque al 99% l’ex allenatore di Inter e Fiorentina. Pioli è in attesa di notizie positive che potrebbero a breve arrivare dal meeting di via Aldo Rossi che è in corso in questi minuti.

In questi minuti a Casa Milan i dirigenti rossoneri stanno dialogando con l’entourage di Pioli, in particolare per il contratto che andrà a firmare l’allenatore emiliano. In caso di fumata bianca, Pioli sbarcherà subito in città per diventare ufficialmente il nuovo allenatore rossonero.