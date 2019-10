Gennaro Gattuso non sarà il prossimo allenatore della Sampdoria. Nonostante il tentativo concreto effettuato da Massimo Ferrero, l’ex tecnico del Milan ha deciso di declinare l’offerta.

Come riportato da Sky Sport, ieri Rino ha incontrato il patron blucerchiato e oggi è arrivata la comunicazione del “no”. Le alternative a Gattuso non mancano. I nomi più gettonati sono quelli di Gianni De Biasi e Beppe Iachini, ma tra le opzioni sembra esserci anche Claudio Ranieri. Si era parlato pure dell’ipotesi Luigi Di Biagio, libero dopo essere stato commissario tecnico dell’Italia Under 21.

Gattuso era stato accostato anche alla panchina del Genoa, dove Aurelio Andreazzoli è ritenuto in bilico in seguito ai recenti risultati negativi. L’ultimo è stato il k.o. a Marassi contro il Milan. A Genova un inizio di campionato negativo, le due squadre ligure sono in fondo alla classifica. Eusebio Di Francesco ha risolto il contratto con la Sampdoria e si attendono le prossime mosse di Ferrero, oltre a quelle di Enrico Preziosi in casa Genoa.

