La conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli al Milan in diretta live. Segui con noi tutte le dichiarazioni del nuovo mister rossonero.

13.18 – Pioli: “Tre principi che chiedo? Idee, intensità e spregiudicatezza. Semplice e concreto. I social? Non li ho, se trovate qualche profilo non è il mio. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione ma preferisco chi lo fa guardandomi negli occhi. Io interista? Parliamo del nulla. Il passato è il passato. Prima ero un ragazzino con tanti capelli, adesso sono maturo e pelato. E ho tanta voglia di fare bene. Da bambino non avevo ancora le idee chiare…”.

13.17 – Pioli: “Giampaolo è un ottimo allenatore ma ha idee diverse dalle mie. Chiaramente dovrò essere bravo ad arrivare il prima possibile alla squadra. E dovrò capire da che punto partiamo. Ma sono certo che partiamo da un buon livello. So che è un gruppo importante, di valore. So che Marco ha lavorato bene e quindi troverò una squadra con cultura di lavoro. Vorrei far giocare un calcio da interpretare con piacere. Se sono al Milan è perché hanno le qualità per essere al Milan”.

13.15 – Maldini: “Dispiace per l’esonero di Marco. Una scelta ponderata, condivisa. Volevamo un allenatore con dei concetti, ma la cosa non ha funzionato. Io credo sia una decisione difficile ma che ci fa capire che noi vogliamo essere protagonisti in questa stagione. Non possiamo considerarla persa già per risultati negativi ad inizio anno. Abbiamo scelto un profilo di esperienza”.

Pioli: “Sono convinto di poter fare un buon lavoro. Credo che il Milan sia una buona squadra e ci siano ottime qualità. La società ha creduto in me. I tifosi? Uno stimolo ulteriore. Dovrò lavorare sulla testa dei giocatori, sulle idee e sui principi che voglio trasmettere. Saranno dieci giorni importanti”.

Boban: “Non fa piacere essere qui. Un cambio di allenatore è una sconfitta per tutti. Ma bisogna andare avanti e abbiamo preso la decisione che crediamo sia giusta, così come lo pensavamo per Giampaolo. Faccio un in bocca al lupo a Stefano, che viene in una situazione difficile”.

Gazidis: “Buongiorno e benvenuti. Non riesco ancora a parlare in italiano ancora con precisione, quindi lo farò in inglese per essere sicuro di ciò che dico. Prima di tutto vogliamo ringraziare Giampaolo e lo staff. Un bravo mister, sono sicuro che avrà una grande carriera. Gli auguriamo tutto il meglio. Non abbiamo preso la decisione a cuore leggero. Capiamo la frustrazione dei nostri tifosi. Pensano che non riusciremo a riprenderci. Ma noi stiamo intraprendendo un viaggio. Affrontiamo una realtà che preferiremmo ignorare ma non possiamo. Noi abbiamo ereditato un club che abbiamo dovuto salvare dalla bancarotta. Potevamo essere retrocessi e partire dalla D come è successo con Fiorentina e Parma. Stiamo lavorando per riportare la nostra squadra sul sentiero positivo. Abbiamo incontrato difficoltà finanziarie. La strada è difficile e sarà necessario essere pazienti. Continueremo a fare errori. Ma noi vogliamo riportare il Milan al top. Correggeremo gli errori. Vogliamo investire in uno stadio con lo scopo di dare le basi per investire poi anche in giocatori e competere nello stage mondiale come un team internazionale di prim’ordine. Siamo qui per fare questo annuncio. Anche gli altri sanno che è difficile. Amano questa squadra e sanno cosa significa soffrire per diventare i migliori. Prenderemo ogni decisione insieme. Sappiamo che questo non è abbastanza, abbiamo migliorato la squadra in estate e siamo uno dei principali dei sei migliori investitori al mondo. Sono sicuro che i tifosi capiranno la qualità dei nostri nuovi acquisti nelle prossime settimane. Siamo in tempo per correggere la rotta. Così abbiamo preso un mister esperto che può migliorare i nostri giocatori e le nostre prestazioni. Sono orgoglioso di accogliere Stefano“.

Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. L’era Marco Giampaolo è durata esattamente tre mesi. Troppo poco per poter dare la sua impronta sulla squadra, ma la dirigenza non ha avuto intenzione di aspettare ancora.

Così Zvonimir Boban (in prima fila) e Paolo Maldini hanno scelto di esonerarlo e di affidare le chiavi del Diavolo a Pioli, reduce dalla fallimentare stagione alla Fiorentina dove ha rischiato addirittura la retrocessione. Alle 13:00 inizierà la presentazione in conferenza stampa. Adesso avrà il duro compito di risollevare le sorti dei rossoneri ma l’avventura parte subito in salita. I tifosi sono già schierati contro di lui con l’hastag #PioliOUT addirittura fra le tendenze mondali su Twitter. Protesta furente anche ieri a Casa Milan contro la società.

Milan, cosa cambia con Pioli

Pioli ha giocato spesso con il 4-3-3 nella sua carriera, un modulo che nei pressi di Milanello si è visto molto nell’ultimo periodo. Non ha spiccate qualità tattiche; si è passati da un filosofo come Giampaolo a un normalizzatore come l’ex Inter, che dovrà puntare sui risultati più che sul gioco. Un profilo aziendalista insomma, appoggiato fortemente dalla dirigenza. Occhio però a possibili evoluzioni del sistema di gioco, visto che Pioli ha utilizzato in passato anche il 3-5-2 o il 4-2-3-1, quest’ultimo congeniale alle caratteristiche della rosa.

Portiere e difesa non cambiano se si gioca con la difesa a quattro (a tre, invece, potremmo vedere Davide Calabria come terzo centrale di destra). A centrocampo Franck Kessie diventa imprescindibile e ci sarà spazio anche per Lucas Biglia, che Pioli ha già avuto nei due anni alla Lazio. Il dubbio riguarda la posizione di Lucas Paquetà e Hakan Calhanoglu: entrambi possono fare la mezzala a sinistra ma anche il trequartista, quindi 4-3-3 o 4-2-3-1 cambia poco. Ai lati Suso e Rebic o Rafael Leao, in attacco chiaramente Krzysztof Piatek.

