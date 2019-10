I post di Suso e Theo Hernandez per Giampaolo, esonerato ieri dal Milan e sostituito da Stefano Pioli.

Dopo soli tre mesi, l’avventura di Marco Giampaolo al Milan è già terminata. La dirigenza lo aveva accolto come l’allenatore che avrebbe riportato il Diavolo ad alti livelli per gioco e risultati. Invece è durato meno di chiunque altro.

Il mister ha ricevuto tante critiche da tifosi e addetti ai lavori. In molti hanno parlato del suo poco carisma; secondo molti non sarebbe riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Che però, almeno alcuni, si sono sempre espressi in maniera positiva sul suo operato, vedi Gianluigi Donnarumma o Alessio Romagnoli. Nonostante il poco tempo, Giampaolo è riuscito comunque ad entrare nel cuore di alcuni.

Fra questi ci sono sicuramente Jesus Suso e Theo Hernandez, i quali gli hanno dedicato un post sui loro profili social in queste or. Lo spagnolo nelle Stories di Instagram lo ha ringraziato e gli ha fatto un in bocca al lupo per il futuro; stessa cosa anche per l’ex Real Madrid, ma su Twitter. Anche quest’ultimo aveva espresso parola molto positive sul tecnico in queste settimane.

Grazie per tutto e buona fortuna #Giampaolo pic.twitter.com/os1HNaSqcr — Theo Hernandez (@TheoHernandez) 9 ottobre 2019

