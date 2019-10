A Milanello oggi pomeriggio prima seduta di allenamento diretta da Stefano Pioli, nuovo allenatore del Milan accolto tra lo scetticismo dei tifosi.

Quella di oggi è la giornata di Stefano Pioli, annunciato stamattina ufficialmente come nuovo allenatore del Milan e successivamente presentato in conferenza stampa alle 13. Superate le formalità, massima concentrazione sul campo.

Oggi pomeriggio, infatti, era prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello. Come riportato da Gazzetta.it, il nuovo tecnico rossonero alle 15:30 ha varcato il cancello del centro sportivo. Non c’era nessun tifoso ad attenderlo. La pioggia odierna forse ha fatto desistere le persone a recarsi a Milanello.

Ma va detto che già dai social network era trapelata l’insoddisfazione dei milanisti sia per la scelta di Pioli che in generale per l’operato societario. Senza scordare, ovviamente, la rabbia per le prestazioni negative dei giocatori. Un malcontento generale. Nessuno in realtà ce l’ha con il nuovo allenatore, anche se il suo arrivo non entusiasma affatto.

Però Pioli attraverso i risultati e le prestazioni cercherà di far cambiare idea ai tifosi. Ha deciso di sposare il progetto Milan con la consapevolezza delle difficoltà esistenti, ma ha fiducia nella squadra e nelle proprie capacità di saperla valorizzare al meglio.

Cutrone: “Spiace vedere il Milan così, ma si rialzerà”