News positive da Milanello, dove Mattia Caldara ha svolto il primo allenamento col resto della squadra. Il Milan spera di averlo al 100% molto presto.

Oggi pomeriggio da Milanello arriva una notizia molto positiva. Infatti, Mattia Caldara ha finalmente svolto il suo primo allenamento in gruppo. Proprio nel giorno della prima seduta diretta dal nuovo allenatore Stefano Pioli.

Il 25enne difensore bergamasco è fuori da mesi a causa della rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Dopo l’operazione e la riabilitazione, ha lavorato per riprendere a lavorare con la squadra e oggi ha potuto allenarsi assieme ai compagni. Difficile dire quando potrà essere impiegato, però quello odierno è uno step importante.

Caldara da quando è arrivato al Milan ha vissuto un continuo calvario per via degli infortuni che non gli hanno dato tregua. Adesso spera di poter archiviare i problemi fisici, raggiungere il massimo della condizione fisica e dare il proprio contributo. All’Atalanta ha avuto un ottimo rendimento e si aspetta di averlo anche con la maglia rossonera.

Per Pioli recuperare Caldara sarebbe decisamente positivo. Il classe 1994 e Alessio Romagnoli possono comporre una coppia difensiva solida e di qualità. Finora Mattia ha messo assieme solamente due presenze ufficiali con la maglia del Milan e ha tanta voglia di dimostrare il proprio valore.

