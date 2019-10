News Milan: il presidente Paolo Scaroni è fiducioso per il futuro della squadra sotto la guida di Stefano Pioli, allenatore che sostituisce Marco Giampaolo da oggi.

Dopo sole sette giornate il Milan ha deciso di cambiare allenatore, esonerando Marco Giampaolo per puntare su Stefano Pioli. Una scelta condivisa da tutto il management del club.

Paolo Scaroni conferma l’ottimismo per il futuro, spiegando a Sky TG24 che il nuovo tecnico riuscirà a svolgere un buon lavoro: «Per convincere i tifosi bisogna fare risultati, è l’unico modo. Stamane ho incontrato Pioli, lo ritengo un allenatore serio e preparato. Sono fiducioso, abbiamo la squadra e i risultati arriveranno. Servirà un po’ di pazienza. Il nostro obiettivo è sempre quello di tornare in Champions League, che ci manca da diversi anni».

Al presidente del Milan viene chiesto anche del fatto che Pioli in passato abbia dichiarato di essere tifoso dell’Inter. Non è un aspetto che ritiene importante: «Si era parlato anche di Spalletti che non era interista ma era stato all’Inter…».

Scaroni: “Stadio? Bello il progetto Populous. Otterremo le autorizzazioni”