Le ultimissime da Milanello: l’approccio tecnico e tattico di Stefano Pioli, la presenza della dirigenza e le ottime notizie su Mattia Caldara. Il punto dal centro sportivo rossonero.

Volti sereni e nuova energia: come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, è questa l’atmosfera che regna a Milanello dopo l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli.

Dopo la giornata grigia e piovosa di martedì, il secondo allenamento del neo tecnico si è svolto in un clima decisamente più sereno. Virtualmente e concretamente. C’è stata una doppia seduta, alla quale ha preso parte anche dirigenza. In particolare a presenziare sono stati il Dt Paolo Maldini e il Ds Frederic Massara, i quali hanno voluto mostrare la propria vicinanza a squadra e staff tecnico.

Per la seconda volta di fila si è visto Mattia Caldara, il quale ha svolto tutto l’allenamento con i compagni. E come evidenzia il CorSport, questa è senz’altro una delle notizie migliori in questo periodo per l’ambiente rossonero. In un anno l’ex Atalanta ha giocato solo due partite ufficiali col Diavolo: l’esordio contro il Dudelange in Europa League, poi la gara contro la Lazio in Coppa Italia. Poi sono seguiti due gravi infortuni che l’hanno tenuto fermo ai box fino alla fine. Ma il rientro si avvicina.

Per quanto riguarda l’intera squadra, la mattinata si è incentrata su alcuni esercizi nella rapidità. Il pomeriggio, invece, ha riguardato i passaggi in velocità e il torello a due tocchi svolti alla massima intensità possibile. Terminata la parte tecnica, mister Pioli ha poi aperto all’aspetto tattico, focalizzandosi soprattutto sui movimenti difensivi. Oggi è previsto un solo allenamento pomeridiano, fissato per le 15.00.

