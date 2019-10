La diretta live di Inter-Milan, primo storico derby della Serie A femminile. Le squadre saranno in campo alle 15:00 di oggi.

Giornata storica per il calcio femminile in Italia. Oggi, infatti, si gioca per la prima volta in assoluto in campionato il derby di Milano. Inter contro Milan, una sfida attesissima. Si gioca allo stadio Breda di Sesto San Giovanni e non a San Siro come si sperava.