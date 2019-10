Sportmediaset – PSG, c’è l’offerta al Milan per Paquetà

Calciomercato Milan: Lucas Paquetà è nel mirino del Paris-Saint Germain. Leonardo e la dirigenza parigina preparano l’assalto al talento brasiliano.

Lucas Paquetà nel mirino del Paris-Saint Germain. Il talento brasiliano potrebbe andare a giocare a Parigi già dal prossimo gennaio. Il club francese – con la spinta di Leonardo che nell’ottobre 2018 lo portò al Milan (affare che venne ufficializzato nel gennaio 2019) – sta preparando l’assalto.

Leonardo acquistò Paquetà per 35 milioni di euro dal Flamengo: il dirigente ci mise la faccia e si espose in prima persona con la nuova dirigenza Elliott: fu un esborso importante per un giocatore fondamentalmente impreperato, sulla carta, al calcio europeo, men che meno italiano.

Ma adesso – come scrivono i colleghi di Sportmediaset.it – Leonardo potrebbe essere l’artefice di un nuovo clamoroso affare di mercato. Si parla di un’offerta del PSG al Milan per Paquetà di 40 milioni di euro.



Milan: la potenziale plusvalenza per Paquetà al PSG

Una cifra niente male, soprattutto visto che Paquetà al Milan fatica ad adattarsi. Non sappiamo la situazione con il nuovo allenatore Stefano Pioli cambierà in meglio, ma sin qui con Giampaolo non è andata bene.

Poca fiducia nel brasiliano, schierato solo un tempo da trequartista, poi sempre da interno sinistro di centrocampo. Stesso ruolo in cui lo vede Pioli, come dichiarato nella sua conferenza stampa di presentazione.

Attualmente il cartellino di Paquetà, comprensivo di ammortamento, è iscritto a bilancio per circa 26 milioni di euro: cedendolo a 40 milioni, facendo riferimento a questa potenziale offerta dei parigini, il Milan farebbe registrare una plusvalenza di 14 milioni di euro.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti su questa situazione. Intanto quel che è certo è che Paquetà dovrà farsi trovare pronto, con Pioli che potrebbe dargli più fiducia rispetto a quanto si è visto finora con Giampaolo.

