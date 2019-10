Daily Mirror – Ozil via in prestito: Inter e Milan interessate

Calciomercato Milan: Mesut Ozil può lasciare l’Arsenal già a gennaio, possibile anche un trasferimento in prestito. Sia il Diavolo che l’Inter valutano.

Mesut Ozil è uno dei giocatori importanti che nella sessione invernale del calciomercato potrebbe trasferirsi. Infatti, nell’Arsenal non è ritenuto più un elemento fondamentale e lui stesso a 31 anni vorrebbe cambiare aria.

Già in estate sembrava che il giocatore potesse lasciare Londra, ma nessuna trattativa è andata in porto. E’ rimasto alla corte di Unai Emery, il quale da subito ha fatto capire di puntare su altri calciatori. Il fantasista tedesco è finito ai margini rosa, non venendo convocato nelle ultime tre partite dei Gunners. Solo 2 presenze stagionali.

Calciomercato Milan, tentativo per Ozil a gennaio? C’è anche l’Inter

Il quotidiano britannico Daily Mirror conferma che Ozil a gennaio può lasciare l’Arsenal. Sulle tracce dell’esperto centrocampista ci sarebbero anche Inter e Milan, squadre alle quali non dispiacerebbe aggiungere un profilo di simile spessore al proprio organico attuale.

I Gunners, pur di liberarsi del tedesco, sembrano disposti a cederlo con la formula del prestito. Un trasferimento non sarebbe comunque facile, considerando che Ozil a Londra percepisce un ingaggio altissimo. Si tratta di ben 350.000 sterline a settimana, dunque circa 18,2 milioni di sterline all’anno. Anche immaginando un passaggio in prestito per sei mesi, l’affare rimarrebbe complicato.

Il Milan ha un bilancio tutt’altro che ottimo, di conseguenza ci viene difficile pensare che possa optare per Ozil. Qualche sondaggio per capire se la pista sia percorribile a condizioni economiche favorevoli non va escluso, ma immaginiamo che sia improbabile vedere l’attuale numero 10 dell’Arsenal con la maglia rossonera da gennaio. La sua esperienza farebbe comodo, però non ci si illude.

Da valutare se l’Inter concretamente ci proverà. Antonio Conte solitamente vuole calciatori con determinate caratteristiche fisico-atletiche. Ozil, che tecnicamente non si può discutere, non appare il profilo ideale per il mister nerazzurro.

Calciomercato Milan, quanto è costato Higuain? Spuntano le cifre