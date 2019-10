Scout Milan presenti per Spagna-Germania U-21: i talenti nel mirino

Calciomercato Milan: gli scout del club rossonero hanno assistito alla sfida tra le Under-21 di Spagna e Germania. Ecco tutti i talenti nel mirino.

La scorsa settimana si è giocata l’amichevole under-21 Spagna-Germania. La sfida è sta seguita – secondo i colleghi di Tuttomercatoweb.com – dagli scout di Milan e Juventus. Entrambi i club erano alla ricerca di giovani talenti.

Tanti i giocatori nel mirino, tra questi ci sono Dani Olmo della Dinamo Zagabria, giocatore da lungo tempo nel mirino del Milan. “In campo – riferisce il noto sito di calciomercato – tanti giocatori di rilievo, da Ferran Torres a Fran Beltran, da Jorge Cuenca a Marc Cucurella da una parte, da Johannes Eggestein a Niklas Dorsch dall’altra”.



Milan: i talenti di Spagna e Germania U-21 visionati

Il primo nome è il più noto, quello di Dani Olmo: capitano delle Furie Rosse under-21. Ruolo: trequartista, e all’occorrenza esterno in entrambe le fasce. Classe 1998, ha un contratto con la Dinamo Zagabria in scadenza nel giugno 2021.

Ferran Torres: classe 2000, spagnolo, di proprietà del Valencia fino al giugno 2021. Ruolo: attaccante destro. In questo inizio di stagione con il club ha collezionato 8 presenze, ma nessun gol o assist. Fresco esordiente con la Spagna U21.

Fran Beltràn: classe 2000, centrocampista centrale alto 172 cm. Cartellino di proprietà del Celta Vigo: scadenza di contratto, giugno 2023. Acquistato per 8 milioni di euro dal Rayo Vallecano nell’estate 2018.

Jorge Cuenca: dal 2017 gioca nel Barcellona B, difensore centrale classe 1999. Piede preferito: sinistro. Contratto fino al giugno 2021.

Marc Cucurella: classe 1998, terzino sinistro di proprietà del Barcellona, quest’anno in prestito al Getafe. Ha un contratto fino al giugno 2021. In questo inizio di stagione: 10 presenze e 3 assist tra Liga ed Europa League.

Johannes Eggestein: classe 1998, tedesco, di proprietà del Werder Brema. In questo inizio di stagione ha giocato 5 partite in Bundesliga e segnato un gol. Gioca nel ruolo di attaccante destro. Ha un contratto in scadenza nel giugno 2022.

Niklas Dorsch: gioca in Bundesliga 2, cartellino di proprietà dell’Heidenheim fino al giugno 2021. Classe 1998. Ruolo: mediano. Sono 9 le presenze in campionato in questo inizio di stagione: 1 gol e 3 assist lo score.