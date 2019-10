Milanello: Pioli, primo allenamento con il gruppo al completo

Oggi primo giorno di allenamento a Milanello con il gruppo al completo per Stefano Pioli. Il tecnico incontra i rientranti dalle nazionali: il report della seduta.

Sono passati otto giorni dall’arrivo ufficiale di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, e soltanto oggi il tecnico ha potuto vedere e allenare tutta la squadra al completo, con il rientro dei 12 calciatori dalle rispettive nazionali.

Come già successo più volte nel corso della settimana, mister Pioli ha riunito la squadra alle ore 13 per pranzare tutti insieme al centro sportivo di Carnago. Di seguito il report dell’allenamento odierno dai colleghi di acmilan.com:

I rossoneri hanno inizialmente svolto un lavoro di attivazione muscolare in palestra per poi trasferirsi sul campo sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Dopo un’ulteriore serie di esercizi di riscaldamento, la squadra è passata al lavoro con il pallone: inizialmente una serie di passaggi con controllo orientato e possesso palla, a seguire spazio a cross e tiri in porta.

Prima di rientrare negli spogliatoi, il gruppo si è diviso in tre squadre per disputare una serie di partitelle su campo ridotto.

Per domani, giovedì 17 ottobre, il programma dei rossoneri prevede solo un allenamento mattutino. Non è stato reso ufficiale dal club sul sito ufficiale l’orario di ritrovo per la squadra al centro sportivo.