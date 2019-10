Cessioni importanti a gennaio? Il Milan nega – VIDEO

In questi giorni il tema caldo in casa Milan è la questione del rosso in bilancio, il più alto di sempre. Questo ha aperto nuove discussioni su possibili cessioni di lusso già durante la finestra del mercato di gennaio, con Donnarumma e Suso ovviamente primi candidati. Nella giornata di ieri però, da fonti vicine al club rossonero, sono arrivate smentite su questa indiscrezione. Il club non ha alcuna intenzione di vendere i proprio migliori giocatori, soprattutto se a stagione in corso. L’obiettivo è quello di rilanciare la squadra e di puntare al quarto posto in classifica con Pioli in panchina. Debutto domenica sera contro il Lecce a San Siro. La prima tappa di un percorso lungo che, si spera, possa chiudersi nel miglior modo possibile.

ANSA – Milan, smentite cessioni importanti a gennaio