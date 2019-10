Sportmediaset – Paquetà titolare in Milan-Lecce. Dubbi davanti

Scopriamo la probabile formazione che Stefano Pioli schiererà per Milan-Lecce. Sicuro l’utilizzo di Lucas Paquetà, incerte alcune scelte in attacco.

Domenica sera a San Siro contro il Lecce prima partita per il Milan con Stefano Pioli in panchina. Il sostituto dell’esonerato Marco Giampaolo ci tiene a iniziare con una vittoria.

La neo-promossa guidata da Fabio Liverani sembra un’avversaria ideale per ripartire positivamente dopo la pausa nazionali e tutto ciò che è successo nell’ambiente rossonero. Il nuovo mister sa quanto sia importante conquistare i 3 punti, fondamentali sia per ragioni di classifica che per il morale. Un passo falso sarebbe piuttosto grave.

Verso Milan-Lecce: la probabile formazione di Pioli

Secondo le ultime notizie di Sportmediaset, è sicuro l’impiego del modulo 4-3-3 da parte di Pioli. Le scelte in difesa sono delineate con Gianluigi Donnarumma che sarà protetto dal quartetto composto da Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il centrocampo, non dovrebbero esserci dubbi. Il regista sarà Lucas Biglia, che salvo sorprese sarà preferito ad Ismael Bennacer. Invece, le mezzali scelte per Milan-Lecce saranno Franck Kessie a destra e Lucas Paquetà a sinistra. Il brasiliano torna titolare dopo oltre un mese. L’ultima volta era partito dall’inizio nella trasferta contro l’Hellas Verona e fu sostituito dopo il primo tempo.

Capitolo attacco. Appare certo l’impiego di Jesus Suso come esterno destro offensivo. Mentre per le altre due maglie ci sono maggiori dubbi. Pioli sta riflettendo sulla possibilità di lanciare Ante Rebic titolare a sinistra, scegliendo poi tra Rafael Leao e Krzysztof Piatek chi sarà la punta centrale. Da non escludere neppure che il croato finisca in panchina, con l’ex Lille che a quel punto agirebbe sulla corsia mancina.

SERIE A, MILAN-LECCE: LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-3) – G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Leao (Piatek), Rebic (Leao).

