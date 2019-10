Milan-Lecce, Kessie: “Basta perdere punti. Tifosi, dateci fiducia”

Franck Kessie ha risposto alle cinque domande del consueto match program. Il centrocampista ivoriano lancia un appello ai tifosi.

Finalmente si gioca. Sono state due settimane molto difficili per il Milan, fra il cambio in panchina e le notizie sul bilancio. Adesso però si torna a parlare di campo. Domani a San Siro arriva il Lecce, gara valida per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Per il consueto match program è stato intervistato Franck Kessie, autore del rigore che ha regalato tre punti importanti al Milan a Genova. Sull’arrivo di Stefano Pioli ha detto: “Ho già giocato contro Pioli, ora è l’allenatore nostro. Abbiamo parlato un po’, ci manca soltanto di fare l’allenamento e poi vediamo in campo“.

L’ivoriano non vuole sapere ragioni in vista del Lecce: “Dobbiamo vincere per iniziare una nuova stagione, abbiamo già lasciato troppi punti“. Sul rapporto con i nuovi arrivati: “Mi sono trovato bene, sono bravi ragazzi. Sono arrivati per darci una mano e per rendere la squadra più competitiva“.

Kessie lancia un messaggio ai tifosi: “Vorrei dire ai tifosi di non lasciarci per strada, bisogna lottare insieme fino alla fine. Così avremo la fiducia per dare il massimo per questa maglia“. Infine sul suo ruolo in campo: “Sono me stesso ma dipende da cosa mi chiede il mister, come mi mette in campo, come spiega le cose. Dobbiamo aspettare il week-end per vedere“.

