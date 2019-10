Milan-Lecce, Bonaventura non convocato: i motivi

Milan-Lecce, ecco perché manca Giacomo Bonaventura dalla lista dei convocati di Stefano Pioli. Purtroppo non arrivano buone notizie.

Milan-Lecce, manca Giacomo Bonaventura tra i convocati di Stefano Pioli. Il motivo? Un altro infortunio per il centrocampista rossonero. Il 30enne, infatti, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

L’esclusione al momento è stata precauzionale, ma a inizio settimana il giocatore sarà sottoposto agli esami del caso per identificare l’entità dell’infortunio. Non una bella notizia per l’ex Atalanta, ancora sulla via del recupero e titolare nel match contro il Genoa dopo un anno di attesa. La sua ultima presenza dal primo minuto, infatti, risaliva a Milan-Betis del 25 ottobre 2018.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della società: “Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei 22 rossoneri convocati per Milan-Lecce, ottava giornata della Serie A 2019/20 in programma domenica 20 ottobre alle 20.45 a San Siro. Torna Musacchio; assenti, invece, gli squalificati Calabria e Castillejo, così come Bonaventura”.

Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Leão, Piątek, Rebić, Suso

Novità Pioli: Leão punta e posizione inedita per Paquetá