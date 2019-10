Novità Pioli: Leão punta e posizione inedita per Paquetá

Milan-Lecce, tutto pronto per il debutto di Stefano Pioli in rossonero. Il tecnico è pronto a lanciare diverse novità di formazione.

Milan-Lecce, pronte diverse novità per Stefano Pioli. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, la primissima riguarderà l’attacco, con Rafael Leão ha di fatto sorpassato Krzysztof Piatek che si accomoderà in panchina.

L’altra, sempre offensiva, riguarda invece l’impiego di Ante Rebic sulla sinistra, col solito Suso invece a destra. Il motivo? Lo ha spiegato il tecnico ieri in conferenza: “Leão lo vedo più come un attaccante centrale che un attaccante esterno, ha grande potenziale e tante doti, è un prospetto importante per darci subito dei risultati”.

Ma attenzione anche in mediana, dove tornerà titolare Lucas Paquetá a discapito di Hakan Calhanoglu con Lucas Biglia in cabina di regia. La singolarità a centrocampo – rivela il CorSport – è che il brasiliano potrebbe scambiarsi fascia con Frank Kessie, così da muoversi come interno destro piuttosto che nella sua solita posizione mancina.

Il tecnico ripartirà quindi da due giocatori a lui già noti: “Oltre a Biglia alla Lazio, ho già allenato anche Rebic. È cresciuto tanto rispetto a quando era alla Fiorentina. L’ho trovato più dentro il gioco, prima si estraniava di più. È uno che ha carattere e che… strappa”.

