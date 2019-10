Milan, infortunio Bonaventura: rivalutazione clinica in settimana

Giacomo Bonaventura non ha seguito la squadra a San Siro per Milan-Lecce. Il centrocampista ha subito un infortunio che verrà valutato in settimana: i dettagli.

Giacomo Bonaventura questa mattina non è stato inserito nella lista dei convocati diramata da Stefano Pioli per Milan-Lecce. Fino a pochi minuti fa non erano note, nè certe, le motivazioni sulla sua assenza.

Il centrocampista rossonero ha subito un infortunio che lo ha costretto a non seguire i compagni a San Siro per la sfida contro il Lecce. Jack soffre di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il problema riscontrato, non sono ancora noti i tempi di recupero.

In settimana però sarà effettuata una rivalutazione clinica, e il calciatore si sottoporrà ad una risonanza che permetterà di conoscere e valutare meglio il quadro clinico.

Speriamo che non sia nulla di grave. Bonaventura era rientrato da qualche settimana in forma al 100%, ed aveva giocato anche un paio di partite con regolarità. Questo stop non ci voleva.