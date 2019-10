Ballardini su Piatek: “Grande centravanti, gli serve serenità”

Davide Ballardini ha parlato bene di Piatek a Radio Sportiva. Secondo lui farà vedere il meglio di sé quando riuscirà a stare sereno.

Krzysztof Piatek si è finalmente sbloccato. E questa è una delle poche note positive dei Milan-Lecce. Per il polacco è stato il primo gol su azione di questo campionato dopo quelli su rigore contro Hellas Verona e Torino.

Stefano Pioli ieri non lo ha schierato dal primo minuto. Ha preferito Rafael Leao, più mobile e più idoneo per il suo sistema di gioco. Poi però lo ha buttato nella mischia nel momento chiave dopo il gol preso da Babacar e lui ha ringraziato con una rete da bomber puro. Azione straordinaria di Calhanoglu e il tocco preciso dell’ex Genoa. Purtroppo nel finale è arrivato il 2-2, ma la rete del Pistolero resta un’ottima notizia.

Chi non ha dubbi su di lui è Davide Ballardini, suo ex allenatore proprio in rossoblu. Intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così del bomber milanista: “Ci sta che ogni tanto va in panchina quando sei in una squadra com il Milan. Per me è e resta un grande centravanti: farà vedere il meglio di sé quando starà bene e la squadra comincerà a girare nel modo giusto”.

