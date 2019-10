Milan femminile, Ganz: “Lavoriamo al massimo per raggiungere Juventus e Fiorentina”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha rilasciato un’intervista nella quale parla della Serie A femminile e della squadra in testa alla classifica.

Il Milan femminile ha avuto un’inizio di campionato straordinario. Quattro vittorie su quattro match disputati, dei quali due contro grandi squadre: all’esordio contro la Roma e alla terza nel derby contro l’Inter. In mezzo altre vittorie contro Orobica e Tavagnacco.

Parte del merito va anche, ed inevitabilmente, all’allenatore: Maurizio Ganz. Oggi l’ex bomber del Milan ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di “Radio Anch’io“. Queste le sue parole sul primato in classifica delle sue ragazze: “Sono molto contento delle mie ragazze. Stanno lavorando al massimo per riuscire a fare qualcosa di straordinario in questa stagione”.

Ha poi parlato in generale del livello della Serie A femminile: “Il livello si è alzato quest’anno, tutte le squadre si sono rinforzate e sta venendo fuori un bellissimo campionato. Noi siamo partiti bene, ma sappiamo che Fiorentina e Juventus sono le squadre più forti e che la Roma come noi si sta adoperando per colmare il gap“.

