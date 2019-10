Boca-River, la pazza esultanza di Adani – VIDEO

Il River Plate ha raggiunto, ai danni del Boca Juniors, la finale di Copa Libertadores. L’esultanza di Lele Adani, grande tifoso dei “Millonarios” biancorossi.



È nota la passione di Lele Adani per il calcio sudamericano, com’è altrettanto nota la sua fede biancorossa. Il giornalista di Sky Sport, ex calciatore, è tifosissimo del River Plate.

Già l’anno scorso era andato fino a Buenos Aires per vedere la finale di ritorno della Copa Libertadores, poi rinviata per gli scontri fuori dallo stadio. Alla fine quella partita si giocò in Europa, al Santiago Bernabeu, e vide il River trionfare per 3-1. Quasi un anno dopo, la possibilità di una rivincita.

River Plate in finale di Libertadores



Non è la finale con in palio il trofeo, ma è sempre semifinale di Libertadores. È sempre Boca-River: il “SuperClasico“. L’andata in casa del River è finita 2-0, il ritorno si è giocato questa notte. Ha visto trionfare il Boca 1-0, ma in finale ci vanno gli storici rivali cittadini.

L’esultanza di Adani ha già fatto il giro del web. Il video è stato postato sui propri profili social e vede il giornalista – in veste di tifoso – esultare per l’approdo in finale della propria squadra. Salti e urla di gioia.

Il River aspetta in finale una tra Flamengo e Gremio (risultato d’andata 1-1): il match si giocherà questa notte, ore 2:30 italiane. A prescindere, sarà una finale tra una squadra argentina e una brasiliana: altro spettacolo previsto.