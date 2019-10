FIFA, Infantino: “Pronto 1 miliardo da investire sul calcio femminile”

La FIFA ha stanziato un miliardo da investire sul calcio femminile. La notizia arriva direttamente dal presidente Gianni Infantino: ecco le dichiarazioni.

Il mondo del calcio al maschile si sta muovendo anche per il calcio femminile. sia l’UEFA che la FIFA, si stanno muovendo concretamente per valorizzare il movimento.

Qualche settimana fa il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin aveva parlato così del calcio al femminile: “Le potenzialità del calcio femminile sono infinite. La nostra organizzazione dà la massima importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree”.

Anche il numero uno della Fifa, Gianni Infantino è tornato sull’argomento. Il calcio femminile sta ormai prendendo piede anche in Italia a livello televisivo in maniera parecchio importante e per certi versi inapettata.

Il presidente Infantino parla di questioni economiche. La FIFA infatti investirà un miliardo sul calcio femminile. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa a Shanghai: “Il Consiglio ha deciso di stanziare 500 milioni di dollari in aggiunta ai 500 già stanziati nel budget”.

