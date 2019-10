Milan, rigori parati: primato in Europa

Statistica molto positiva per i rossoneri per i rigori parati durante questa stagione, con media altissima in Europa tra i maggiori campionati.

Se la difesa rossonera non brilla a livello di numeri e di situazioni favorevoli, c’è un dato che comunque può far sorridere parzialmente i rossoneri.

I portieri della rosa milanista, ovvero Gianluigi Donnarumma e Pepe Reina, hanno già complessivamente neutralizzato ben tre calci di rigore a sfavore nelle prime otto giornate di campionato.

Un piccolo record per gli estremi difensori del Milan: Gigio ha respinto due penalty, precisamente a Chiesa della Fiorentina ed a Babacar del Lecce. Un rigore parato anche da Reina, allo scadere di Genoa-Milan ai danni del danese Schoene.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport grazie a questi numeri molto positivi, il Milan vanta il record europeo di rigori respinti in questo inizio stagione. In una stima effettuata tra i cinque maggiori campionati d’Europa, i rossoneri sono in testa, grazie alle abilità e alla concentrazione dei due grandi portieri.

