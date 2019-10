Roma-Milan, ballottaggio Leão-Piatek: portoghese in pole

Roma-Milan, è ballottaggio tra Krzysztof Piatek o Rafael Leão: Stefano Pioli considera l’uno la riserva dell’altro e non giocheranno insieme. Le ultime.

Krzysztof Piatek o Rafael Leão, spazio solo per uno. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nonostante le ottime prestazioni di entrambi col Lecce, i due non giocheranno insieme contro la Roma. Stefano Pioli considera l’uno l’alternativa dell’altro, e così è chiamato a una scelta in vista della gara all’Olimpico di domenica sera.

Ieri a Milanello ha mischiato ulteriormente le carte, ma la sensazione – si legge sul quotidiano – è che contro i giallorossi possa insistere sul sistema di gioco utilizzato contro il Lecce: ossia 4-4-3 interpretabile col 3-2-2-3. Uno schieramento inedito che ha premiato tutti i giocatori, compreso le due prime punte esaltando gli strappi del portoghese e la fame del polacco.

Tuttavia non è da escludere la riconferma della formazione vista col Lecce. Con un’unica eccezione: Davide Calabria al posto di Andrea Conti. Per il resto tutto uguale, compresa la panchina di Piatek nonostante il goal ritrovato quattro mesi dopo e malgrado l’ottimo feeling maturato nella Capitale. Pioli rifletterà ancora per un paio di allenamenti e poi scioglierà le riserve. Ma se dovesse toccare ancora a Leão, questa volta gli sarà richiesta maggior precisione sotto porta.

Il Real Madrid vuole Calabria: l’indiscrezione dalla Spagna