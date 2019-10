Sky – Due ballottaggi per Roma-Milan: Pioli ha deciso

Sono due i ballottaggi per la formazione del Milan di domani contro la Roma. Pioli pare abbia risolto i dubbi tra il terzino destro e il centravanti.

Tornano ad emergere novità ulteriori relativamente a quella che potrà essere la formazione ufficiale che Stefano Pioli schiererà domani in Roma-Milan.

Tante, troppe, le indiscrezioni lanciate in settimana. Soprattutto relativamente al ballottaggio tra Andrea Conti e Davide Calabria. Stando a quanto riferiva Manuele Baiocchini all’ora di pranzo a Sky Sport 24, in vantaggio c’era Calabria. Adesso nel primo pomeriggio pare giochi Conti titolare. Insomma, sembrano esserci più dubbi tra i media che per il tecnico.

Roma-Milan: Leao in vantaggio su Piatek. Incognita Conti-Calabria

Noi restiamo convinti del fatto che Pioli possa scegliere Calabria titolare per Roma-Milan, in quanto fornisce maggiori garanzie rispetto a Conti. In particolare dal punto di vista difensivo. La settimana scorsa contro il Lecce Calabria era squalificato, ed è stato schierato Conti, il quale ha fornito una prestazione insufficiente. E l’avversario era una neo-promossa.

Contro la Roma domani serviranno certezze. Va detto che Calabria non ha fornito grandi garanzie in questo inizio di stagione, anzi. Però gli va data una seconda chance. Lui stesso dopo Genoa-Milan ha fatto mea culpa e vuole rifarsi. Resta l’incognita, riferita anche da Manuele Baiocchini. Nell’ultimo aggiornamento via Twitter dà Conti come titolare.

Per quanto riguarda l’attacco, Rafael Leao è in vantaggio su Krzysztof Piatek. Il ballottaggio tra i due centravanti sembra essersi risolto, almeno per ora. Mancano comunque poco più di 24 ore al calcio d’inizio di Roma-Milan, dunque tutto può succedere.

Ribadiamo che a nostro avviso giocherà Calabria titolare. Ma al momento il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, riferisce che il titolare sarà Conti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti (Calabria), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu.

Allenatore: Pioli.