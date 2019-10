Roma-Milan, Romagnoli: “Errori fatali. Momento complicato, ma ne usciremo”

Nel post-partita di Roma-Milan, sono arrivate le dichiarazioni di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero ha commentato la sconfitta della sua squadra all’Olimpico.

Subito domanda sulla partita ed inevitabilmente sul momento negativo, di risultati soprattutto, che sta attraversando la squadra: “Momento complicato per tanti sbagli nostri. Siamo giovani, abbiamo concesso troppo. Dobbiamo lavorare e invertire da giovedì questo trend. Abbiamo fatto la partita, giocavamo, ma poi errori fatali. Ci alleniamo bene ma non basta, dobbiamo dare di più e uscirne insieme”.

Sul prosieguo della stagione: “Dobbiamo giocare bene contro tutte. La concentrazione è massima. Il lavoro è lungo e le partite sono tante. Possiamo arrivare in alto”.

Sulla stagione della squadra: “Uno vuole giocare per vincere e stare in alto. Sfortunatamente non succede per qualche motivo. Dobbiamo fare tutto. Situazione dura. Giochiamo bene e non portiamo a casa il risultato”.

Ai microfoni di Milan TV, Romagnoli ha aggiunto alcuni concetti. Anzitutto sugli errori dei singoli: “Nel calcio gli errori ci stanno, ma dobbiamo sbagliare il meno possibile e stasera ci sono stati troppi errori”.

Sul gioco offensivo: “Quando si attacca in tanti è normale soffrire un po’ indietro. Il mister chiede questo gioco e noi facciamo ciò che dice”.

E infine sulla brutta classifica: “Fa male guardarla, il Milan non dovrebbe stare in quella posizione. Per fortuna ora c’è subito un’altra partita e possiamo rimediare immediatamente”.