Roma-Milan 2-1, video gol e sintesi: decide Zaniolo

Un altro risultato negativo per il Milan. Che, stavolta, gioca anche male. All’Olimpico passa la Roma con il risultato di 2-1. Dzeko sblocca, Theo Hernandez pareggia, Niccolò Zaniolo trova il gol che regala tre punti importanti alla squadra giallorossa.

Il primo tempo è, per buona parte, molto equilibrato. Si gioca molto a centrocampo con un leggero vantaggio dei rossoneri nel possesso palla. Poi però arriva la disattenzione difensiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Edin Dzeko si libera della marcatura di Kessie e segna di testa l’1-0. Non c’è la reazione del Diavolo, che rischia anche di prendere il secondo, ma Donnarumma è miracoloso su Pastore. Si va al riposo con il vantaggio dei giallorossi.

Inizia la ripresa e il Milan, dopo pochi minuti, trova il gol del pareggio. Lo segna Theo Hernandez, il migliore in campo questa sera. Parte largo, si accentra e viene servito: controllo di sinistro e tiro di destro, Pau Lopez non può farci nulla. 1-1 che però dura pochissimo. Infatti Davide Calabria decide di regalare palla agli avversari in disimpegno, Zaniolo riceve e batte Gigio di sinistro con un piazzato preciso. Una rete che regala così i tre punti alla Roma e dà continuità alla crisi del Milan, che proprio

Roma-Milan 2-1, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale del canale YouTube della Serie A.

Roma-Milan 2-1: tabellino, voti e pagelle. Disastro Calabria-Conti