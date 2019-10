L’articolo sarà aggiornato nel corso del post-partita!

Fischio finale allo stadio Olimpico: Roma-Milan

PRIMO TEMPO – Parte bene il Milan nel primo quarto d’ora. Occasione per Rafael Leao, il cui tiro di sinistro con il primo palo viene deviato in angolo da Lopez. Poi gol annullato a Paquetà per fuorigioco, ottimo assist di Kessie. Poi esce la Roma, e crea un paio di pericoli con Pastore. Al 38′ arriva il vantaggio giallorosso con Edin Dzeko di testa. Poco dopo regalo di Conti, e miracolo di Donnarumma su Pastore da pochi passi.

SECONDO TEMPO – Inizia con qualche errore, ancora, la ripresa del Milan. Sfiora il raddoppio Smalling. Poi il pareggio di Theo Hernandez che con il destro batte Lopez con l’aiuto di una deviazione. Altro, ridicolo, errore in costruzione del Milan stavolta con Calabria: e arriva il 2-1 firmato Nicolò Zaniolo.

Roma-Milan: tabellino, voti e pagelle

Marcatori: 38′ Dzeko; Theo Hernandez; 58′ Zaniolo

Ammoniti: Mancini, Musacchio, Biglia, Calhanoglu,

Espulsi:

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Perotti 6,5 (dal 52′ Antonucci ); Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

MILAN: Donnarumma; Conti 4 (Dal 52′ Calabria ), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà 5,5 (dal 62′ Piatek ), Biglia 4,5 (dal 71′ Bennacer ), Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu.

Allenatore: Pioli.

Roma-Milan: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma:

Conti 4: pessima partita del laterale rossonero. Regala un gol alla Roma, poi divorato clamorosamente da Pastore. Soffre le pressioni, e Pioli lo tira fuori dopo i primi minuti della ripresa dopo l’ennesimo errore.

(Dal 52′ Calabria: ).

Musacchio:

Romagnoli:

Hernandez:

Biglia:

Kessie:

Paquetà 5,5:

(Dal 62′ Piatek: ).

Suso:

Calhanoglu:

Leao:

All. Pioli: