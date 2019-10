Milanello, buone notizie: Bonaventura e Caldara in gruppo

Buone news dal punto di vista dei recuperi fisici in casa rossonera: i due assenti ieri all’Olimpico contro la Roma si sono allenati regolarmente oggi.

Se dal campo arrivano soltanto notizie negative, con l’ennesima delusione subita contro la Roma, giungono novità ottimistiche dall’infermeria rossonera.

Oggi a Milanello la squadra di Stefano Pioli è subito tornata ad allenarsi, con una seduta defaticante per chi ha giocato ieri allo stadio Olimpico, mentre classico allenamento atletico e tecnico per il resto del gruppo.

Come riportato da Acmilan.com, il tecnico del Milan oggi ha ritrovato a pieno ritmo i due calciatori ieri assenti per infortunio contro la Roma: allenamento in gruppo per Giacomo Bonaventura e Mattia Caldara, che hanno preso parte alla sessione mattutina sia nella fase di riscaldamento che in quella tecnica con partitella.

Bonaventura ha superato i problemi muscolari che lo hanno messo k.o. durante la sosta per le Nazionali, mentre Caldara ha risolto con i suoi dolori al tendine che gli hanno fatto saltare sabato la gara della Primavera rossonera contro il Parma.

Buone news da questo punto di vista: Pioli potrà avere a disposizione già per Milan-Spal due calciatori in più, anche se prima di tutto andranno valutate le loro condizioni atletiche.

