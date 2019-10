Milan, Leao: “Dubitano di me, devo dimostrare ancora”

Rafael Leao ha risposto su Instagram a qualche critica ricevuta dopo Roma-Milan. L’attaccante rossonero ha voglia di far vedere le proprie qualità.

Certamente Rafael Leao è stato tra i giocatori dal rendimento meno negativo nel Milan finora. Il giovane attaccante portoghese ha fatto intravedere qualità molto interessanti.

Ma anche lui ieri sera contro la Roma è affondato insieme alla squadra all’Olimpico. Una prestazione abbastanza anonima la sua, tolto un tiro pericoloso nel primo tempo. Trattandosi di un ragazzo con poca esperienza, è normale qualche passaggio a vuoto, soprattutto se i compagni non lo aiutano. Comunque l’importante è riuscire a migliorare e man mano sprigionare tutto il proprio potenziale.

Oggi Leao sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una storia con un messaggio di risposta a qualche critica ricevuta: «Continuano a dubitare su di me, quindi devo dimostrare a loro ancora». Il talento del Milan ha voglia di riscattarsi dopo la partita di Roma e giovedì contro la Spal ha un’occasione importante per tornare ad esprimersi su livelli importanti, provando a contribuire alla vittoria della squadra.

L’ex attaccante di Sporting Lisbona e Lille ha fatto vedere di avere delle doti che possono farlo diventare un giocatore importante in futuro. E’ veloce, abile nel dribbling e ben messo sia tecnicamente che fisicamente. Deve diventare più bravo nella gestione del pallone spalle alla porta, in alcuni movimenti e nella finalizzazione. In area deve riuscire ad essere maggiormente concreto, può segnare molti gol se progredisce.

Consiglio Comunale: “Non abbattete San Siro”. Inter e Milan che fanno?