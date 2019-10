Ex Milan – Paletta “torna” da Galliani: si allena col Monza

L’ex difensore rossonero Gabriel Paletta può tornare in Italia. Nel frattempo, da svincolato, si sta allenando con mister Brocchi.

Fino a due-tre anni fa Gabriel Paletta era un titolarissimo della difesa del Milan, sotto l’egida di Vincenzo Montella era lui a governare la linea arretrata al fianco di Alessio Romagnoli.

Il centrale classe ’86, italiano ma di origine argentina, oggi è svincolato. L’esperienza in Cina, nelle fila del Jiangsu Suning, si è interrotta l’estate scorsa, anche per la volontà di Paletta di tornare a giocare nel calcio che conta.

L’ex rossonero non ha ricevuto alcuna proposta allettante, non a caso è ancora senza contratto e alla ricerca di un’offerta che possa fare al caso proprio. Ma il suo ritorno in Italia è praticamente già cosa fatta.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Paletta ha ricevuto l’ok dal Monza per potersi allenare sotto la guida dell’allenatore Christian Brocchi. Il centrale ritrova così Adriano Galliani, attuale dirigente capo del club brianteo e già amministratore delegato del Milan: fu lui ad ingaggiarlo dal Parma nel gennaio 2015.

Paletta ripartirà da Monza, con la speranza di riprendere la forma migliore e rimettersi in gioco. O magari di convincere lo stesso Galliani ad ingaggiarlo per una nuova avventura italiana alla veneranda età di 33 anni.

