Italia Femminile, 4 rossonere convocate contro Malta e Georgia

La Nazionale femminile azzurra tornerà in campo a novembre per altre sfide di qualificazione europea. Quattro rossonere convocate dal ct Bartolini.

Tornerà in campo a novembre la Nazionale italiana femminile, che sta ricevendo grandi apprezzamenti soprattutto dopo l’ottimo cammino al Mondiale 2019.

Le ragazze della c.t. Milena Bartolini affronteranno due nuove sfide valide per le qualificazioni al prossimo campionato europeo. L’8 novembre a Castel di Sangro sarà ospite la Georgia, mentre il 12 novembre a Benevento se la vedranno contro Malta.

Oggi la Bartolini ha diramato la lista delle 23 convocate per le suddette due gare ufficiali; come pubblicato anche sui profili social della FIGC, saranno presenti quattro calciatrici del Milan di Maurizio Ganz.

L’Italia si affiderà ancora ai difensori Fusetti e Tucceri Cimini, all’esterno Bergamaschi e alla centravanti Giacinti. In lista presente anche una ex veterana rossonera come l’attaccante Sabatino, ceduta al Sassuolo la scorsa estate.

Ecco la lista delle convocate azzurre:

PORTIERI:

Aprile, Baldi, Giuliani.

DIFENSORI:

Bartoli, Boattin, Fusetti, Gama, Guagni, Linari, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI:

Bergamaschi, Caruso, Cernoia, Galli, Giugliano, Glionna, Greggi, Marinelli, Rosucci.

ATTACCANTI:

Giacinti, Girelli, Sabatino, Tarenzi.