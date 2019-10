Sky – Milan-SPAL: conferme sull’impiego di Duarte e Bennacer

Leo Duarte e Ismael Bennacer giocheranno titolari in Milan-SPAL a San Siro. Stefano Pioli è pronto a schierarli nella formazione iniziale domani sera.

Stefano Pioli è pronto a fare delle variazioni nella formazione titolare che schiererà per Milan-SPAL. A San Siro domani sera non scenderanno in campo gli stessi undici della deludente sconfitta a Roma.

Una delle novità dovrebbe essere l’impiego di Leo Duarte in difesa. Il brasiliano arrivato dal Flamengo in estate andrebbe ad occupare il ruolo di terzino destro, accentrandosi per costituire una retroguardia a tre con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli quando Theo Hernandez spinge sulla fascia sinistra. Uno schema già visto nelle precedenti due partite.

Sky Sport conferma che Duarte, salvo sorprese, partirà dall’inizio contro la Spal. E con lui nella formazione titolare ci sarà anche Ismael Bennacer, chiamato a sostituire Lucas Biglia nella posizione di regista a centrocampo. L’algerino ha maggiori doti tecniche e visione di gioco, è più propenso a giocare in verticale e ciò può aiutare lo sviluppo della manovra del Milan.

Un altro cambiamento riguarderà l’attacco, dato che Krzysztof Piatek sembra destinato a rimpiazzare Rafael Leao come punta centrale. Il polacco dopo il gol al Lecce pensava di partire dall’inizio pure a Roma, ma Pioli ha scelto l’ex di Sporting Lisbona e Lille. Domani a San Siro il Pistolero tornerà titolare.

Suso ancora intoccabile: sarà titolare anche in Milan-SPAL