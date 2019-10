Milan-Spal, dove vederla in streaming e diretta tv oggi

Dove vedere Milan-SPAL oggi, gara valida per la decima giornata di Serie A del turno infrasettimanale. Tutte le informazioni necessarie sulla copertura televisiva e streaming del match.

Milan–SPAL chiude la 10.a giornata di Serie A. Si gioca a San Siro oggi giovedì 31 ottobre alle 21:00. Stefano Pioli è a caccia della prima vittoria sulla panchina rossonera. Quello di stasera è l’impegno più soft di questo periodo visto che le prossime avversarie sono Lazio, Juventus e Napoli.

Reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, il Diavolo vuole tornare a vincere. I tre punti mancano da due giornate, cioè dalla trasferta di Genova, l’ultima partita di Marco Giampaolo. Pioli ha intenzione di cambiare molto nella formazione titolare: Jesus Suso rischia finalmente l’esclusione in favore di Samu Castillejo, potrebbero giocare anche Léo Duarte e Ismael Bennacer. Cambi inevitabili visto che alla squadra servono nuovi stimoli, nuove idee e nuove motivazioni per andare avanti. Di questo passo si rischia davvero di rendere inutile questa stagione, con la zona retrocessione lontana soltanto tre punti ad oggi…

Dove vedere Milan-Spal in diretta tv oggi 31 ottobre

Milan-SPAL è un’esclusiva Sky Sport. La partita di San Siro sarà visibile in tv esclusivamente sulle trasmissioni dell’emittente satellitare. Il canale è Sky Sport Serie A oppure il 252. Il match inizierà alle 21:00 ma, come sempre, il pre-partita è fissato per le 20:00. Collegamenti negli spogliatoi e in mixed zone dove ci sarà sicuramente qualche intervista ai protagonisti della serata. Chissà se avremo modo di sentire anche qualcuno della dirigenza, nel pre-partita o anche nel post.

Come vedere Milan-Spal in streaming

Per tutti gli abbonati Sky c’è la possibilità di usufruire dl servizio SkyGo, l’applicazione gratuita scaricabile sia sui dispositivi Android che iOS. Da lì, con un semplice procedimento, sarà possibile accedere a tutti i propri pacchetti e così vedere Milan–SPAL sul proprio smartphone, tablet o computer. Il tutto completamente gratis e legale. Se, invece, non si ha nessun abbonamento, ci si potrebbe iscrivere a Now TV, la web tv di Sky Sport. Con un costo di soli 8 euro, sarà possibile accedere a tutto il pacchetto Sport per un giorno. La partita Milan-SPAL non sarà trasmessa da DAZN.

