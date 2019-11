Demiral scontento alla Juventus: il Milan ci riprova a gennaio?

Le ultime voci di calciomercato danno Merih Demiral propenso a lasciare la Juventus a gennaio 2020. Il Milan si era già interessato a lui in estate.

Il Milan a gennaio potrebbe acquistare un difensore centrale se il recupero di Mattia Caldara non dovesse andare secondo le previsioni. Il 25enne bergamasco è rientrato da poco in gruppo e servirà tempo per vederlo in campo.

Il programma prevede un po’ di minutaggio con la Primavera, anche se ha dovuto saltare le ultime due partite per un fastidio ad un tendine. Aveva giocato, invece, contro la Cremonese per un tempo il 19 ottobre. Stefano Pioli dovrà valutarlo nelle prossime settimane per capire quando poterlo inserire in campo con la prima squadra.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Demiral?

Se Caldara non dovesse fornire le necessarie garanzie, il Milan interverrà nel calciomercato di gennaio 2020. Ciò potrebbe pure consentire al giovane Matteo Gabbia si trasferirsi in prestito per giocare con continuità, cosa che non è stata possibile concedergli in estate visti i problemi fisici dell’ex Atalanta.

Un’opzione per rinforzare la difesa potrebbe essere Merih Demiral, che secondo quanto scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport è scontento alla Juventus e vorrebbe giocare con maggiore costanza. Rispetto a Daniele Rugani, impiegato titolare contro il Genoa, sembra essere lui il maggiore indiziato a lasciare Torino nella prossima finestra invernale del mercato.

Demiral era già stato cercato dal Milan in estate, però i sondaggi effettuati non si erano poi trasformati in una vera trattativa. La Juve non voleva cedere il difensore, da poco arrivato dal Sassuolo per 18 milioni di euro. Maurizio Sarri gli ha concesso una sola presenza in questa stagione, pertanto il giovane turco sta valutando la possibilità di cambiare aria.

Difficile dire se sia effettivamente possibile una trattativa tra Milan e Juventus, dato che i bianconeri potrebbero preferire una cessione in prestito secco per permettere al giocatore di avere il giusto minutaggio e poi rientrare a Torino al termine della stagione per nuove valutazioni. Comunque Demiral è un profilo che piace alla dirigenza rossonera. Vedremo se i contatti riprenderanno.

