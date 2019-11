Suso: “Fischi meritati e critiche giuste. Tifo Milan, dobbiamo crederci”

Jesus Suso oggi commenta su Instagram la sua prestazione con gol e la vittoria in Milan-SPAL di ieri a San Siro. Lo spagnolo è carico per il futuro adesso.

Jesus Suso è tornato al gol e ha deciso Milan-SPAL, regalando 3 punti fondamentali alla squadra di Stefano Pioli. Lo spagnolo aveva bisogno di sbloccarsi dopo fischi e critiche per le numerose prestazioni negative.

Il numero 8 rossonero tramite un post su Instagram ha voluto commentare la serata di ieri assumendosi pure le proprie responsabilità: «Un gol non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Né i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un gol ci fa respirare, e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga. Gioco nel Milan e tifo Milan. Non importa chi gioca o chi fa gol. Conta tornare in alto. Provarci. Tocca a noi, tutti, adesso decidere il nostro futuro. Ci sono 2 partite prima della sosta. Crediamoci. Perché tutto ancora è possibile. Sempre, sempre, forza Milan».

Suso esprime il proprio attaccamento alla maglia rossonera, pur riconoscendo che certe critiche e i fischi nei suoi confronti ci stavano. Il rendimento dello spagnolo prima di Milan-SPAL è stato sempre negativo praticamente ed era importante una reazione. Ieri sera ha messo in campo una buona prova quando è subentrato, segnando pure la rete decisiva. Adesso vedremo se avrà la necessaria continuità.

Nelle prossime partite il Milan affronterà Lazio e Juventus, poi ci sarà la sosta e alla ripresa del campionato i rossoneri affronteranno il Napoli. Tre sfide molto difficili per il gruppo di mister Pioli, chiamato a risalire in classifica per raggiungere un piazzamento in zona Europa.