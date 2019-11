Reazione immediata: Suso si riprende il ruolo di intoccabile 

Milan, riecco Suso: pennellata fantastica e goal vittoria con la Spal. Nella notte in cui viene accantonato, lo spagnolo si riprende subito il ruolo da intoccabile.

Suso come Krzysztof Piatek: panchina e reazione. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è successo tutto in una notte: proprio quando perde la magia dell’intoccabile, ecco che se la riprende subito.

Tempo sei minuti per fare quanto non fatto in quasi 900. Alla prima panchina dopo 18 gare consecutive, l’ex Liverpool trova infatti primo gol stagionale con una pennellata fantastica. Definito fuoriclasse da Marco Giampaolo e indispensabile anche per Stefano Pioli, a un certo punto tutto ciò non è più bastato.

Spento, lento e irritante. Ed è così che è nata la tendenza del #SusoOut che ha dilagato sui social. Poi i fischi di ieri quando lo speaker ha letto il suo nome e la contestazione ancor più dura quando è entrato in campo al posto di Samuel Castillejo.

Ma lo scatto d’orgoglio, chissà, ora potrebbe cambiare tutto. Adesso, magari, potrebbe innanzitutto tornare se stesso per poi centrare quello step che gli manca da anni e anni. Pioli, nel frattempo, continua a coccolare e motivare il suo fantasista: “Suso è un giocatore di grande qualità, può fare di più, perché ha le qualità per fare di più. Sono contento di allenare un giocatore con queste caratteristiche. Ma bisogna cominciare a ragionare da squadra, non si vince e non si perde mai per un singolo”.

