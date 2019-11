Gazzetta – Suso vuole il rinnovo, il Milan tentenna

Il club rossonero non è ancora certo di poter concedere il rinnovo contrattuale a Jesus Suso, più per questioni economiche che tecniche.

Il ritorno al gol, tra l’altro anche in modo determinante, può rappresentare un segnale di svolta per Jesus Suso, all’interno di una stagione nata non certo con ottimi auspici.

Lo spagnolo ha dato un forte accenno di vita: lasciato in panchina contro la Spal, ha fatto capire di essere ancora uno dei calciatori più decisivi del Milan entrando a gara in corso e risolvendo l’intricato match con un calcio di punizione vincente.

Suso dunque, volente o nolente, è ancora un elemento importante per il club rossonero. Ma il suo futuro dalle parti di Milanello è ancora in forte discussione: come scrive la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo in estate ha fatto sapere di essere pronto a valutare un rinnovo di contratto con il Milan.

Una soluzione che per ora è rimasta nel congelatore: il club tentenna all’idea di prolungare e migliorare economicamente il contratto di Suso, che attualmente percepisce 3 milioni netti più bonus a stagione fino al giugno 2022.

Un rinnovo significherebbe allungare l’accordo almeno di un altro paio di stagione e incrementare lo stipendio di Suso intorno ai 3,5-4 milioni netti. Troppi per le casse di via Aldo Rossi per un calciatori di qualità ma allo stesso tempo troppo discontinuo e non più amatissimo dalla gente.

Un discorso che potrebbe riaprirsi con il nuovo anno, ma ad oggi il destino dell’ex Liverpool non è ancora stato decretato; dipenderà molto dal rendimento stagionale del numero 8.

