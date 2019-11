Milan, Maldini: “Partita importante, dobbiamo migliorare la classifica. Ho consigliato Duarte”

Nel corso del pre-partita di Milan-Lazio, sono arrivate le dichiarazioni di Paolo Maldini. Il direttore tecnico ha presentato la sfida e parlato della squadra rossonera.

Tra pochissimo il calcio d’inizio di Milan-Lazio. Nel frattempo, nel corso del pre-partita, sono arrivate le dichiarazioni di Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport.

Il direttore tecnico rossonero ha anzitutto presentato il big-match di stasera a San Siro, posticipo dell’11.a giornata di Serie A: “Speriamo rimanga quella l’ultima sconfitta (in campionato il Milan perse contro la Lazio nel 1989, autogol di Maldini). Giochiamo partita per partita. Dobbiamo uscire da questa situazione di classifica delicata“.

Sulla partita nello specifico, e sul momento della squadra: “Decisiva no, però è importante. Davanti vanno, a fasi alterne, ma vanno. Non possiamo perdere il passo. Ottimismo? I tre punti fanno bene, la classifica si muove con i tre punti. La visione della partita cambia. Potevamo avere due punti in più col Lecce, ma non guardiamo indietro. Facendo il calcolo di fare un passo alla volta, arriveremo sempre preparati”.

Su Ciro Immobile, avversario di oggi per i difensori rossoneri. Se da consigli ai propri difensori in allenamento: “Consiglio Duarte, che conosce poco le caratteristiche degli attaccanti italiani. Do meno consigli a Musacchio e Romagnoli, invece. Immobile scatta per 95 minuti, lo trovano sempre in profondità. Impressionante capacità fisica e realizzativa”.