Acquisti Milan, 90 milioni di dubbi: solo Hernandez convince

Milan, un solo acquisto su sei convince al 100%: Theo Hernandez vola verso grandi conferme, gli altri, invece, ancora non entusiasmano del tutto. L’analisi.

Milan, Theo Hernandez promosso a pieni voti. Ma come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è l’unico di un’intera campagna acquisti estiva. Il solo, finora, che abbia convinto al 100% a fronte dei 90 milioni spesi nell’ultima sessione.

Un exploit partito da lontano, già nel precampionato estivo. Un problema alla caviglia poi lo ha tenuto ai box fino a inizio campionato, ma ci ha messo poco a recuperare il terreno perso. Un investimento da 20 milioni centrato a pieno: deve ancora migliorare in fase difensiva, certo, ma è già una risorsa fondamentale per il nuovo Diavolo.

Non si può lo stesso di Rafael Leão, o almeno non ancora. Il 20enne, costato 35 milioni, ha enormi qualità, ma al momento appare ancora un giocatore confuso e immaturo. Con il cambio della guida tecnica sembrava destinato a esplodere, invece è calato proprio sul più bello. Così dopo le ottime prestazioni contro Fiorentina e Genoa, ecco le incertezze di Lecce e Lazio. Il talento non si discute, ma da prima punta fatica e Pioli – evidenzia la GdS – lo ha di fatto bocciato dopo Roma-Milan.

Ante Rebic, invece, è un mistero: mai utilizzato da titolare e incapace di incidere quando è entrato in campo, l’allenatore gli ha preferito per due volte Samuel Castillejo in assenza di Suso. In mediana Ismael Bennacer appare in ripresa, ma resta ancora altalenante a fronte dei 16 milioni spesi. Rude Krunic, pagato 8 milioni, è stato il migliore in campo contro la Lazio ma finora ha avuto pochissimo spazio, e quindi non è del tutto giudicabile. Infine Léo Duarte, difensore da 11 milioni di euro: bene con la Spal, deludente con la Lazio. Anche qui manca continuità.

